Rennes'i Fenerbahçe korkusu sardı! Kulüpten 'Türklere satmayın' çağrısı

12 Eylül 2022 Pazartesi, 14:38

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara 2-1'lik Dinamo Kiev galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe bu hafta Süper Lig'i bay geçti. Sarı-lacivertliler, Rennes maçına odaklanırken, Fransız rakibin gündeminde farklı bir konu yer aldı.

Milliyet'in haberine göre Fransız basınında yer alan haberlerde, Fenerbahçe taraftarının perşembe akşamı oynanacak maça beklenenden çok daha büyük ilgi gösterdiği belirtildi. Rennes kulübünü ise 30 bin kişi kapasitesi olan Roazhon Park stadyumunda azınlıkta kalma korkusu sardı.

KULÜPTEN ‘KOMBİNELERİNİZİ TÜRKLERE SATMAYIN’ ÇARĞISI

Haberde Rennes taraftarının Fenerbahçe maçına az ilgi gösterdiği ve hatta kombine sahiplerinin tek maçlık haklarını Türk taraftarlarına sattığı ifade edildi. Hatta kulüp, taraftarlarına kombinelerini Fenerbahçe taraftarlarına satmaması yönünde çağrıda bulundu.

Fenerbahçe taraftarı için ayrılan 1350 kişilik deplasman tribünü dışında Rennes tribünlerinde 10 bin Türk seyirci olmasını bekleyen Fransızlar bazı önlemler almaya başladı.

Kulübün aldığı önlemler çerçevesinde, normalde bugün başlaması gereken genel bilet satışı yarına (Salı) kaydırıldı. Ayrıca Türk taraftarlarının genel satıştan Rennes tribününe bilet almasını engellemek için 1 Ocak 2022’den bu yana en az bir kez Rennes maçına bilet almış olma şartını getirmeyi düşünüyor.

TRİBÜNDE GÜVENLİ BÖLGE BIRAKILACAK

Ayrıca Rennes yönetimi, deplasman tribünü ile kendi taraftarlarının arasında en az 1000 kişilik koltuğun boş bırakılıp güvenli bölge yaratılmasına karar verdi.



