Fenerbahçe'den Attila Szalai kararı!
Akşam’ın haberine göre, Kim Min-Jae sonrası Szalai'yi de kaybetmek istemeyen Fenerbahçe, Zenit'in bonuslarla birlikte yaklaşık 20 milyon Euro’luk teklifini istemeden de olsa reddetti. Macar stoperin transferinin ocak ayına kaldığı düşünülürken, Fenerbahçe'nin devre arasında da Szalai'yi göndermeme kararı aldığı belirtildi.
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