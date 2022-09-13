Fenerbahçe'den Attila Szalai kararı!

cumhuriyet.com.tr
13 Eylül 2022 Salı, 09:48
<p>Güney Koreli futbolcu Kim Min-Jae'yi Napoli'ye satan Fenerbahçe, transferde flaş bir karar aldı. Attila Szalai için gelen yaklaşık 20 milyon Euro’luk teklif reddedilirken, oyuncunun ara transfer döneminde de takımda tutulacağı belirtildi. Fenerbahçe aldığı bu kararı Kim Min-Jae'ye bağladı.</p>

Güney Koreli futbolcu Kim Min-Jae'yi Napoli'ye satan Fenerbahçe, transferde flaş bir karar aldı. Attila Szalai için gelen yaklaşık 20 milyon Euro’luk teklif reddedilirken, oyuncunun ara transfer döneminde de takımda tutulacağı belirtildi. Fenerbahçe aldığı bu kararı Kim Min-Jae'ye bağladı.

<p>Portekizli hoca önceki günlerde Kim Min-Jae'yle ilgili yaptığı açıklamada "Bana göre Fenerbahçe'nin elindeki en iyi savunma oyuncusuydu. Kim Min-Jae'nin ayrılışı benim için ağır bir darbe oldu" ifadelerini kullanmıştı.</p>

Portekizli hoca önceki günlerde Kim Min-Jae'yle ilgili yaptığı açıklamada "Bana göre Fenerbahçe'nin elindeki en iyi savunma oyuncusuydu. Kim Min-Jae'nin ayrılışı benim için ağır bir darbe oldu" ifadelerini kullanmıştı.

<p>Fenerbahçe'de Kim Min-Jae'nin ayrılığı tüm transfer planlamasını da altüst etti. Güney Korelinin ayrılığı sonrası bir anda transfer önceliğini stoper bölgesine veren Fenerbahçe, Attila Szalai için gelen astronomik teklifi de reddetmek zorunda kaldı.</p>

Fenerbahçe'de Kim Min-Jae'nin ayrılığı tüm transfer planlamasını da altüst etti. Güney Korelinin ayrılığı sonrası bir anda transfer önceliğini stoper bölgesine veren Fenerbahçe, Attila Szalai için gelen astronomik teklifi de reddetmek zorunda kaldı.

<p>Akşam’ın haberine göre, Kim Min-Jae sonrası Szalai'yi de kaybetmek istemeyen Fenerbahçe, Zenit'in bonuslarla birlikte yaklaşık 20 milyon Euro’luk teklifini istemeden de olsa reddetti. Macar stoperin transferinin ocak ayına kaldığı düşünülürken, Fenerbahçe'nin devre arasında da Szalai'yi göndermeme kararı aldığı belirtildi.</p>

Akşam’ın haberine göre, Kim Min-Jae sonrası Szalai'yi de kaybetmek istemeyen Fenerbahçe, Zenit'in bonuslarla birlikte yaklaşık 20 milyon Euro’luk teklifini istemeden de olsa reddetti. Macar stoperin transferinin ocak ayına kaldığı düşünülürken, Fenerbahçe'nin devre arasında da Szalai'yi göndermeme kararı aldığı belirtildi.

<p>"Aynı sezonda hem Kim Min-Jae hem de seni gönderemeyiz. Seni devre arasında da satmayacağız" ifadeleriyle kararı oyuncuya ileten Fenerbahçe yönetimi, Attila Szalai'yi bu sezon kesin olarak takımda tutacak.</p>

"Aynı sezonda hem Kim Min-Jae hem de seni gönderemeyiz. Seni devre arasında da satmayacağız" ifadeleriyle kararı oyuncuya ileten Fenerbahçe yönetimi, Attila Szalai'yi bu sezon kesin olarak takımda tutacak.

<p>Bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 12 maça çıkan 24 yaşındaki savunmacı, 1 gollük katkı verdi. Fenerbahçe'yle 3 yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncunun güncel piyasa değeri 12 milyon Euro.</p>

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 12 maça çıkan 24 yaşındaki savunmacı, 1 gollük katkı verdi. Fenerbahçe'yle 3 yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncunun güncel piyasa değeri 12 milyon Euro.

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