Rennes, Fenerbahçe maçı için gişeden bilet satmayacak
Rennes, Fenerbahçe maçında güvenlik endişeleri nedeniyle, bilet satışını halka açmama kararı verdiklerini açıkladı.
Fransa temsilcisi Rennes, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile oynayacağı maç öncesi güvenlik gerekçesiyle gişeden bilet satmayacağını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci haftasında 15 Eylül Perşembe günü Fenerbahçe'yi konuk edecekleri karşılaşma, organizatörler tarafından "yüksek riskli" kategorisinde değerlendirildi.
UEFA ve emniyet yetkilileriyle yapılan görüşmelerin ardından maç öncesi bazı güvenlik önlemlerinin artırılmasına karar verildiği, bu kapsamda gişeden bilet satılmayacağı vurgulandı.
Mücadeleyi, yaklaşık 19 bin Rennes taraftarının sahip olduğu kombine bilet sahipleri ve bin 350 misafir takım seyircisi tribünden takip edebilecek.
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