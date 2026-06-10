İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nda olağan genel kurul yapılacak

İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun (İASKF) olağan genel kurulu yarın İstinye’deki Karadenizliler Vakfı Tesisleri’nde gerçekleştirilecek. Saat 10.00’da başlayacak seçimlere İstanbul’un dört bir yanından yüzlerce amatör spor kulübünün delegesi katılacak.

Mevcut başkan ve eski TFF yöneticisi Ali Düşmez, seçimlere tek aday olarak girecek. Genel kurulda Düşmez’e rakip bir liste çıkmazken, amatör spor camiasının deneyimli isminin güven tazelemesine kesin gözüyle bakılıyor.

Seçim öncesinde değerlendirmelerde bulunan Ali Düşmez, amatör spor kulüplerinin Türk sporunun temel taşı olduğunu vurgulayarak, “Amatör spor kulüpleri Türk sporunun kalbi, taşıyıcı kolonudur. Özellikle futbol kulüpleri kent genelinde yüz binlerce evladımıza yarınların milli sporcusu olma şansı sunmaktadır” dedi.

İstanbul’da faaliyet gösteren kulüplerin sorunlarını yakından bildiklerini ifade eden Düşmez, federasyon olarak yalnızca futbolun değil, 63 farklı branşta mücadele eden sporcuların ve kulüplerin haklarını korumaya devam edeceklerini söyledi.

Maddi sıkıntılar, tesis ve saha yetersizlikleri ile malzeme eksikliklerinin amatör sporun en önemli gündem maddeleri arasında yer aldığını belirten Düşmez, bu sorunların çözümü için yeni projeler geliştirdiklerini kaydetti.

“Bu bir hizmet yarışıdır” diyen Düşmez, sözlerini şöyle tamamladı:

“İstanbul genelinde amatör sporun sorunlarını biliyoruz ve çözeceğiz. Güçlü yönetim anlayışıyla sporcularımızın yanında olacağız. Yaşasın amatör spor kulüpleri, yaşasın amatör sporcular.”

Genel kurulun ardından yeni dönemde İASKF’nin yönetim kadrosu ve çalışma programı da şekillenmiş olacak.