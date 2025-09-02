İstanbul'da Bosphorus Cup heyecanı başlıyor: Kupa teslim töreni yapıldı!

İstanbul’da her yıl büyük heyecana sahne olan ve bu sene 17-20 Eylül tarihlerinde 24’üncü kez düzenlenecek Bosphorus Cup'ta kupa teslim töreni ilk kez Büyükada’da gerçekleştirildi.

İlk gün parkuruna ismini veren Princes' Palace Resort’ta yapılan basın toplantısında son şampiyon ARKAS takımının kaptanı Berkcan Cankaya, kupayı organizasyona teslim etti. 10 farklı ülkeden yerli yabancı yaklaşık bin yelkenci ve 60 teknenin yarışacağı Bosphorus Cup'ın kurucusu Orhan Gorbon, ''Bosphorus Cup 'Türkiye'nin markası' ve bu ekosistemin 23 yılda İstanbul'a kattığı değer 85 milyon doların üzerinde. 24 yılda dünyanın iddialı 10 yelken yarışı arasında yer almayı başardık, 25. yıla hazırız. Bugün kupayı geri aldık ve bu sene de çok zorlu bir yarış olacak'' dedi.

Türkiye'nin dünyada en çok ilgi çeken spor organizasyonlarının başında gelen Bosphorus Cup bu yıl Türkiye Yelken Federasyonu iş birliğinde; Çift Geyik Karaca, Bilyoner, TAG, Chery Türkiye, Princes' Palace Resort, Yuka Yat, Feriye, İBB, TGA ve Setur Marinas partnerliğinde 24’üncü kez İstanbul'da düzenleniyor. 10 farklı ülkeden yerli yabancı toplam bin yelkenci ve 60 teknenin mücadele edeceği 24’üncü Bosphorus Cup'ın kupa devir teslim töreni bu yıl ilk kez Büyükada’da gerçekleşti.

Bosphorus Cup'ı düzenleyen ORG Sports Management kurucusu Orhan Gorbon, ''Bosphorus Cup markasına ilk günden beri hep inandım ve İstanbul’da yelken yapmanın çok özel bir tecrübe olduğunu biliyorum. Burada yapılacak bir etkinlik ile İstanbul’un eşsiz kültürünü tüm dünyaya daha iyi tanıtmamız gerektiğine inandım. Bosphorus Cup ekosisteminin 23 yılda İstanbul'a kattığı değer 85 milyon doların üzerinde. 24 yılda dünyanın iddialı 10 yelken yarışı arasında yer almayı başardık, 25. yıla hazırız. Geçen sene kupayı kazanan ekibi tekrar tebrik ediyorum, çok çekişmeli bir yarış oldu ama kazanmayı başardılar. Bugün kupayı geri aldık ve bu sene de çok zorlu bir yarış olacak. Şimdi artık yeni şampiyonu bekliyoruz. Tüm ekiplere başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Princes Palace Resort Kurucusu Dr. Bahri Akdağ, yaptığı açıklamada, “İstanbul’un denizcilik anlamında en köklü organizasyonlarından biri olan Bosphorus Cup’ta bu yıl Princes’ Palace Resort olarak başlangıç parkuruna ismimizi vermek bizim için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı” dedi. “Bir yelkenci olarak denizcilik küçüklüğümden beri ailemle birlikte paylaştığımız bir tutku oldu” ifadelerini kullanan Akdağ, “Büyükada’nın köklü bir sakini olarak, bu özel yarışın burada başlaması hem adaya hem de denizcilik geleneğine ayrı bir anlam katıyor. Tüm katılımcıları Büyükadamız’da ağırlayacak olmaktan dolayı çok heyecanlıyız” şeklinde konuştu.