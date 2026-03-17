İstanbul'daki UEFA Avrupa Ligi finalinin biletleri satışa çıktı!

İstanbul'daki Beşiktaş Park'ta oynanacak 2026 UEFA Avrupa Ligi finali için bilet satışları başladı.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre 20 Mayıs Çarşamba günü saat 22.00'de Beşiktaş Park'ta oynanacak 2026 UEFA Avrupa Ligi finalinin biletleri satışa çıktı.

Genel satışı yalnızca uefa.com/tickets üzerinden başlayan biletler için başvurular, 20 Mart Cuma günü saat 13.00'e kadar devam edecek.

BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU

Toplam 37 bin 500 biletin 27 bin 500'ü doğrudan taraftarlara ve genel satışa sunulurken finale yükselen takımların her birine 11 bine kadar bilet tahsis edilebilecek.

Kalan biletler ise dünya genelinde doğrudan europaleague.tickets.uefa.com üzerinden satışa sunulacak. Başvurusu kabul edilen futbolseverler ise en fazla iki bilet satın alabilecek.

Engelli futbolseverler, talep etmeleri halinde bir adet ücretsiz refakatçi bileti de alabilecek.

Müsabakanın bilet fiyatları şöyle:

1. Kategori: 240 Euro

2. Kategori: 160 Euro

3. Kategori: 65 Euro

"Önce taraftarlar" kategorisi (finalist takımların taraftarlarına ayrılan kategori): 40 Euro

Engelli izleyiciler & finalist takımların taraftarları: 40 Euro