İstanbul kulüplerinden Trabzonspor'a destek

Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 13:11

Güncelleme: 16 Şubat 2023 - 15:14

Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın yardım kampanyasına tarihi bir destek verdiğini açıkladı.



Bordo-mavililer, Basel ile oynayacağı maç için kombineleri iptal etmiş ve basın dahil herkesin maç için bilet alması gerektiğini, bilet gelirlerinin de deprem bölgesine yardım için kullanılacağını duyurmuştu. Ayrıca, maça gelemeyecek ancak yardım etmek isteyen futbolseverlerin de hatıra bilet alması yönünde çağrıda bulunmuştu.

TRABZONSPOR'A TARİHİ DESTEK

Tüm kulüplerden destek gören bu çağrıya Fenerbahçe ve Galatasaray, 1000'er adet bilet alarak destek verdi. Beşiktaş ise 1903 adet bilet satın aldı.



Hatıra biletlerden Başakşehir de 1000 bilet satın aldı.



Trabzonspor, destekte bulunan tüm kulüplere teşekkür etti.