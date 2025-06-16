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İstanbul Park'ta yeni dönem: Resmen duyuruldu!

İstanbul Park'ta yeni dönem: Resmen duyuruldu!

16.06.2025 12:15:00
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DHA
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İstanbul Park'ta yeni dönem: Resmen duyuruldu!

Formula 1'e ev sahipliği yapan İstanbul Park, TOSFED yönetimine geçti. Başkan Eren Üçlertoprağı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İstanbul Park Pist yönetimi artık TOSFED’e geçti" dedi.

Formula 1 başta olmak üzere birçok uluslararası organizasyona ev sahipliği yapan İstanbul Park’ın yönetimi, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu’na (TOSFED) devredildi.

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, pistin yeniden düzenlenerek uluslararası ve ulusal yarışlara daha fazla ev sahipliği yapmasının hedeflendiğini açıkladı.

"YÖNETİM ARTIK TOSFED'DE"

Yönetim devri sonrası değerlendirmede bulunan Üçlertoprağı, "İstanbul Park Pist yönetimi artık TOSFED'e geçti" dedi.

Üçlertoprağı, ilk etapta pistte tadilat ve renovasyon çalışmaları yapılacağını, ardından tüm branşlarda çeşitli yarışların organize edileceğini belirtti.

İlgili Konular: #formula 1 #TOSFED #İstanbul Park

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