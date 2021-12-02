İstanbul Şavkar Cimnastik Spor Kulübü altın madalya ile ülkeye döndü

02 Aralık 2021 Perşembe, 16:28

Uluslararası Estetik Grup Cimnastik Federasyonu (IFAGG) tarafından Finlandiya’nın Helsinki şehrinde, Dünya Estetik Grup Cimnastik Şampiyonası kapsamında 18-19 Kasım 2021 tarihlerinde düzenlenen Reima AGG Cup’a Şavkar İstanbul Cimnastik Kulübü 3 takımla katılarak ülkemize altın madalya ile döndü.

Şavkar İstanbul Cimnastik Kulübü’nün her 3 takımı da finallere kalmıştır. 8-10 yaş kategorisinde yarışan Kilia takımı, yarışmada Finlandiya, Estonya, Bulgaristan, Kazakistan, Yunanistan gibi bir çok ülkenin sporcularını geride bırakarak altın madalya almıştır. Aynı kategoride yarışan ve yaşça daha küçük sporculardan oluşan Florina takımı, ilk kez halıya çıkmış olmalarına rağmen yarışmada 7. olmayı başarmış ve de "Joy of Movement" juri onur ödülünü almıştır. 10-12 yaş kategorisinde yarışan Fadalya takımı 5. olarak üst düzey performans sergilemiştir.

Fadalya ve Kilia takımları 2019 yılında Estonya’nın Talinn şehrinde düzenlenen Dünya Estetik Jimnastik Şampiyonası kapsamındaki yarışmada da 7-8 yaş ve 8-10 yaş kategorilerinde de altın madalya almışlardır.

Finlandiya kökenli cimnastikçiler tarafından geliştirilen Estetik Grup Cimnastiği (AGG); vücut dalgası, denge, sıçrama, dönüş ve dans adımlarını kullanan ve estetik çekiciliğin ön planda olduğu bir takım sporudur. Genellikle 6-10 kişilik gruplar halinde yapılan spor, vücut esnekliğine ek olarak denge, hız, kuvvet, koordinasyon ve ritim duygusu gibi birçok fiziksel nitelik gerektirmektedir.