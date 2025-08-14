İstanbul'u Koşuyorum yarışı ile maraton heyecanı başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen İstanbul’u Koşuyorum’un Asya etabı bu yıl 14 Eylül Pazar günü düzenlenecek. 2016’dan itibaren yapılan ve koşu severlere yol yarışları deneyimi kazandırmayı amaçlayan yarışın Asya etabı yine Üsküdar’da koşulacak. Sahil şeridindeki eşsiz parkuruyla katılımcılara unutamayacakları bir koşu tecrübesi vadeden İstanbul’u Koşuyorum’un kayıtları 8 Eylül Pazartesi tarihine dek event.spor.istanbul adresinden yapılabilecek.

2 Kasım Pazar günü 47. kez düzenlenecek İstanbul Maratonu’nda koşabilmenin yollarından biri de İstanbul’u Koşuyorum Asya etabından geçecek. Maratonda 15,5K kategorisi için bulunan “son bir yıl içinde Türkiye Atletizm Federasyonu onaylı ve yol ölçümü yapılmış herhangi bir 10K koşusunu 1:30:00 zaman diliminde bitirmiş olması” şartı, İstanbul’u Koşuyorum Asya etabında elde edilecek dereceyle sağlanabilecek.

TOPLAM 142 BİN LİRA PARA ÖDÜLÜ

İstanbul’u Koşuyorum Asya etabı bu yıl da 5K ve 10K kategorilerinde koşulacak; yarış kontenjanları 5K için bin 500 ve 10K için 6 bin kişiyle sınırlı olacak. 16 yaş ve üstü koşucuların katılabileceği 10K yarışında kadın ve erkek klasmanlarında ayrı ayrı olmak üzere birinciye 20 bin, ikinciye 15 bin, üçüncüye 10 bin, dördüncüye 8 bin, beşinciye 6 bin, altıncıya 5 bin, yedinciye 4 bin ve sekizinciye 3 bin lira para ödülü verilecek. 14 yaş ve üstü koşucuların katılabileceği 5K’da hem kadın hem erkek klasmanlarında ilk üçe giren koşuculara ise kupa verilecek.

13 FARKLI YAŞ KATEGORİSİNDE KUPA YARIŞI

İstanbul’u Koşuyorum Asya etabındaki 10K yarışında 13 farklı yaş kategorisi bulunacak ve belirlenen kategorilerde ilk 3’e giren kişilere de kupa takdim edilecek.