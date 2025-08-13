Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe için özel tasarım

Fenerbahçe için özel tasarım

13.08.2025 15:47:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Fenerbahçe için özel tasarım

Fenerbahçe’nin Türk spor tarihinin en yüksek bütçeli sponsorluk anlaşmasına imza attığı spor giyim markası adidas, Sarı-Lacivertliler için özel bir ayakkabı tasarladı.

Kısa süre önce Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun yakından incelerken sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaştığı ve taraftarların büyük ilgi gösterdiği adidas FORUM 84 LOW modeli satışa çıktı.

Fenerbahçe Kulübü’nün sarı lacivert renklerine ve kulübü köklü mirasına vurgu yapılan özel tasarım modelin üzerinde “Yaşa Fenerbahçe” sloganın yanı sıra “1907” yazısına yer verildi.

Image

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, adidas ile yaptıkları anlaşma hakkında, “Futbol, basketbol ve voleybol branşları kadın-erkek hepsinde tüm takımlarımız ilk defa adidas tarafından hazırlanacak özel tasarımlarla sahalarda yer alacak ve rakiplerle mücadele edecekler. Bu iş birliği, ülkemiz adına ayrı bir önem daha taşıyor. adidas Türkiye ilk kez aynı anda 3 farklı branşta Fenerbahçe ile güçlerini birleştiriyor. Söz konusu anlaşma Türk spor tarihinin en büyük bütçeli teknik sponsorluk anlaşmasıdır” demişti.

Image

İlgili Konular: #fenerbahçe #ayakkabı #Adidas

İlgili Haberler

Feyenoord zaferi sonrası Arda Güler'den Fenerbahçe'ye destek!
Feyenoord zaferi sonrası Arda Güler'den Fenerbahçe'ye destek! İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid'in formasını giyen milli oyuncu Arda Güler, Fenerbahçe'nin Feyenoord zaferi sonrası sosyal medya hesabından destek mesajı attı.
Benfica'yı elerse... Fenerbahçe'yi bekleyen dev gelir!
Benfica'yı elerse... Fenerbahçe'yi bekleyen dev gelir! Feyenoord'u eleyerek yoluna UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda devam edecek Fenerbahçe'yi, Benfica'yı elemesi halinde yüksek bir gelir bekliyor.
Fenerbahçe'den büyük yükseliş: UEFA kulüpler sıralaması güncellendi!
Fenerbahçe'den büyük yükseliş: UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe, Feyenoord'u devirerek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu biletini aldı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçların ardından kulüpler sıralaması güncellendi.