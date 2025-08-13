Fenerbahçe için özel tasarım

Kısa süre önce Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun yakından incelerken sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaştığı ve taraftarların büyük ilgi gösterdiği adidas FORUM 84 LOW modeli satışa çıktı.

Fenerbahçe Kulübü’nün sarı lacivert renklerine ve kulübü köklü mirasına vurgu yapılan özel tasarım modelin üzerinde “Yaşa Fenerbahçe” sloganın yanı sıra “1907” yazısına yer verildi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, adidas ile yaptıkları anlaşma hakkında, “Futbol, basketbol ve voleybol branşları kadın-erkek hepsinde tüm takımlarımız ilk defa adidas tarafından hazırlanacak özel tasarımlarla sahalarda yer alacak ve rakiplerle mücadele edecekler. Bu iş birliği, ülkemiz adına ayrı bir önem daha taşıyor. adidas Türkiye ilk kez aynı anda 3 farklı branşta Fenerbahçe ile güçlerini birleştiriyor. Söz konusu anlaşma Türk spor tarihinin en büyük bütçeli teknik sponsorluk anlaşmasıdır” demişti.