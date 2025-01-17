İstanbul'a geldi... Ole Gunnar Solskjaer'den ilk açıklama!

Beşiktaş, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirmişti. Norveçli teknik adam, İstanbul'a geldi.

İstanbul'a geldi... Ole Gunnar Solskjaer'den ilk açıklama!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.01.2025 - 14:39

Beşiktaş uzun süredir devam eden teknik direktör arayışında mutlu sona ulaştı.

Siyah-beyazlılar son olarak Manchester United'ı çalıştıran ve 3 yıldır da UEFA'da maç analisti olarak görev yapan Ole Gunnar Solskjaer ile anlaşmaya vardı.

Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Siyah-beyazlılar, 51 yaşındaki Norveçli çalıştırıcı ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Solskjaer, Beşiktaş ile olan görüşmeleri tamamlamak üzere İstanbul'a geldi.

İLK AÇIKLAMA

Solskjaer ilk açıklamasında, "Çok memnunum. Bu kadar insanın bu harika kulüp için burada olması çok güzel. Yönetimle ilk konuşmaları yaptım. Sabırsızlıkla göreve başlamayı bekliyorum. Bu harika şehirde olmak çok güzel" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #beşiktaş #Ole Gunnar Solskjaer #Teknik Direktör

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