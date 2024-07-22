Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Olympiakos'tan Ayoub El Kaabi kararı!

Yayınlanma: 22.07.2024 - 21:02

Güncelleme: 22.07.2024 - 21:02

Olympiakos, Faslı forvet Ayoub El Kaabi'nin sözleşmesini uzattığını duyurdu.

Yunan kulübünden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki forvet oyuncunun sözleşmesinin 2 yıl daha yenilendiği belirtildi.

ADI FENERBAHÇE İLE ANILIYODU

Geçen sezon kariyerinin en iyi sezonunu geçiren Ayoub El Kaabi'nin ismi Fenerbahçe ile anılmıştı.

Olympiakos ile 50 karşılaşmaya çıkan Faslı futbolcu 33 gol ve 3 asistlik performans sergilemiş ve kulübün UEFA Avrupa Konferans Ligi şampiyonluğunda büyük bir katkı sağlamıştı.