Fenerbahçe'nin Lugano maçı kamp kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Lugano maçı kamp kadrosu belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.07.2024 - 14:36
Fenerbahçe'nin Lugano maçı kamp kadrosu belli oldu
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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda oynayacağı Lugano maçı kamp kadrosu belli oldu. 

Sarı-lacivertlilerde UEFA listesine bildirilen İrfan Can Eğribayat, Allan Saint-Maximin kadroda yer almadı. 

Sarı-lacivertli takımda Allan Saint-Maximin, pazar günü gerçekleştirilen antrenman esnasında aldığı darbe sonucu ağrı hissetti. Bu gelişme üzerine yıldız oyuncu, bugün gerçekleştirilen antrenmana tedbiren çıkarılmadı. Mourinho, yıldız ismi Lugano karşısında riske etmeyecek.

UEFA'YA BİLDİRİLMEYEN 9 OYUNCU 

Sarı-lacivertlilerde Samet Akaydin, Levent Mercan, Luan Peres, Miguel Crespo, Miha Zajc, Cengiz Ünder, Emre Mor, Burak Kapacak ve Umut Nayir, UEFA kadrosuna bildirilmedi.

Fenerbahçe'nin maça 24 saat kala kadroda 2 oyuncu değişiklik hakkı bulunuyor.

İşte Fenerbahçe'nin kamp kadrosu;


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