Fenerbahçe'nin Lugano maçı kamp kadrosu belli oldu
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Lugano maçı kamp kadrosu belli oldu.
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda oynayacağı Lugano maçı kamp kadrosu belli oldu.
Sarı-lacivertlilerde UEFA listesine bildirilen İrfan Can Eğribayat, Allan Saint-Maximin kadroda yer almadı.
Sarı-lacivertli takımda Allan Saint-Maximin, pazar günü gerçekleştirilen antrenman esnasında aldığı darbe sonucu ağrı hissetti. Bu gelişme üzerine yıldız oyuncu, bugün gerçekleştirilen antrenmana tedbiren çıkarılmadı. Mourinho, yıldız ismi Lugano karşısında riske etmeyecek.
UEFA'YA BİLDİRİLMEYEN 9 OYUNCU
Sarı-lacivertlilerde Samet Akaydin, Levent Mercan, Luan Peres, Miguel Crespo, Miha Zajc, Cengiz Ünder, Emre Mor, Burak Kapacak ve Umut Nayir, UEFA kadrosuna bildirilmedi.
Fenerbahçe'nin maça 24 saat kala kadroda 2 oyuncu değişiklik hakkı bulunuyor.
İşte Fenerbahçe'nin kamp kadrosu;
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