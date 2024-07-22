Mattia Bottani'den Fenerbahçe maçı açıklaması: 'Fiziksel olarak daha hazırız'

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında kendi sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Lugano'da kaptan Mattia Bottani, basın toplantısında konuştu. Mattia Bottani, "Mücadeleye hazırız. Biz bir 90 dakika oynadık. Fenerbahçe'den fiziksel olarak daha hazır olabiliriz" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.07.2024 - 22:02
Mattia Bottani'den Fenerbahçe maçı açıklaması: 'Fiziksel olarak daha hazırız'
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İsviçre ekibi Lugano, Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Lugano'da futbolculardan Mattia Bottani, bu mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Motive ve heyecanlı olduklarını belirten Lugano'nun takım kaptanı Mattia Bottani, "Biz bu maça çok iyi hazırlandık. Tabii ki aramızda da konuştuk. Bu maç için çok motive ve heyecanlıyız. Geçen sezon iyi işler çıkardık. Öyle oynarsak Fenerbahçe'ye karşı da şansımız olur. Mücadeleye hazırız. Biz bir 90 dakika oynadık. Fenerbahçe'den fiziksel olarak daha hazır olabiliriz" dedi.

Bottani, mücadelenin sentetik zeminde oynanacak olmasıyla ilgili, "Ligde de sentetik sahada oynuyoruz. Fenerbahçe'nin sentetik çimde oynamaması onlar için zor olabilir" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE SEYİRCİSİ DAHA SESLİ OLACAK AMA..."

Yarın Fenerbahçe taraftarının daha fazla olacak olması hakkında konuşan Bottani, "Lugano'da oynasaydık bizim için çok güzel olurdu. Benim istediğim dolu statta oynamak. Biz elimizden geleni yapacağız. Fenerbahçe'nin seyircisi daha sesli olacak ama biz ona da alışığız" diyerek sözlerini noktaladı.


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