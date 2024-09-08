Fenerbahçe, Filip Kostic transferini resmen açıkladı!
Süper Lig ekibi Fenerbahçe, Juventus forması giyen 31 yaşındaki Sırp oyuncu Filip Kostic'in kiralandığını duyurdu.
Fenerbahçe, Filip Kostic'in transferi için Juventus ve oyuncu ile anlaşıldığını duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Filip Kostic'in kiralık transferi konusunda kulübü Juventus FC ve oyuncu ile prensip anlaşmasına varmıştır. Kostic sağlık kontrolleri ve ileri transfer görüşmeleri için İstanbul'a davet edilmiştir" denildi.
33 MAÇTA FORMA GİYDİ
31 yaşındaki kanat oyuncusu Kostic, geçen sezon 33 müsabakada 2 bin 107 dakika süre aldı. Yaptığı 4 asistle takımına katkı sağladı.
Güncel piyasa değeri 6.5 milyon Euro olarak gösterilen Filip Kostic'in kulübü Juventus ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Etiketler: #Filip Kostic #fenerbahçe #transfer #juventus
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