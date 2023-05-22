2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

İstanbul'daki UEFA Şampiyonlar Ligi finalini Polonyalı hakem Marciniak yönetecek

Manchester City ile Inter arasında İstanbul'da oynanacak 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi final maçını, Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

AA
Yayınlanma: 22.05.2023 - 17:21
İstanbul'daki UEFA Şampiyonlar Ligi finalini Polonyalı hakem Marciniak yönetecek
Abone Ol google-news

Szymon Marciniak, 2022 FIFA Dünya Kupası finali sonrası Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının finalinde de düdük çalacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz üstlenecek. Tomasz Kwiatowski video yardımcı hakem olarak görev yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Rumen Istvan Kovacs olacak.

İngiltere'nin Manchester City takımı ile İtalyan ekibi Inter arasındaki maç, 10 Haziran Cumartesi günü İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.


Szymon Marciniak uefa şampiyonlar ligi

İlgili Haberler

FIFA Başkanı Giovanni Infantino'dan Vinicius Junior'a destek!

FIFA Başkanı Giovanni Infantino'dan Vinicius Junior'a destek!
Fenerbahçe'de Arda Güler gelişmesi!

Fenerbahçe'de Arda Güler gelişmesi!
Mark Cavendish'ten bisikletseverleri üzen haber!

Mark Cavendish'ten bisikletseverleri üzen haber!

En Çok Okunan Haberler