İstanbul'dan sonra, Çanakkale Boğazı'nı da yüzerek geçti

30 Ağustos 2022 Salı, 13:13

Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışları’nda İstanbul Boğazı’nı kolsuz yüzerek geçen Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, bugün de 30 Ağustos Zaferi’nin 100'üncü yıl dönümü nedeniyle Çanakkale'de yüzdü.

"GURURLUYUM"

Çanakkale Rotary Kulübü'nün düzenlediği etkinlige katılan Hançerli, 30 farklı ülkeden 850 yüzücü ile Avrupa’dan Asya’ya yüzdü.

Çanakkale Boğazı’nı yüzerek geçen iki kolu bulunmayan Başkan Hançerli, “Çanakkale Boğazı'nı ilk defa yüzerek geçtim. Azim, kararlılık ve cesaretle hedeflerimi gerçekleştiriyorum. Çok mutluyum, çok gururluyum” dedi.