İstanbulspor 3 puanı 3 golle aldı: TFF 1. Lig'de 3'te 3 yaptı!

İstanbulspor, TFF 1. Lig'in 3. haftasında kendi sahasında ağırladığı Şanlıurfaspor'u 3-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.08.2024 - 00:00
İstanbulspor 3 puanı 3 golle aldı: TFF 1. Lig'de 3'te 3 yaptı!
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TFF 1. Lig 3. hafta maçında İstanbulspor, sahasında Şanlıurfaspor ile karşılaştı. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Okan Erdoğan, 23. dakikada Emir Kaan Gültekin ve 90+6. dakikada Diarra kaydetti.

İSTANBULSPOR 3'TE 3 YAPTI

İstanbulspor bu galibiyetle ligde 3'te 3 yaptı. Şanlıurfaspor ise ikinci mağlubiyetini aldı.

Ligin bir sonraki haftasında İstanbulspor, MKE Ankaragücü ile oynayacak. Urfaspor ise Bandırma'yı ağırlayacak.


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