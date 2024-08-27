İstanbulspor 3 puanı 3 golle aldı: TFF 1. Lig'de 3'te 3 yaptı!

Yayınlanma: 27.08.2024 - 00:00

Güncelleme: 27.08.2024 - 00:00

TFF 1. Lig 3. hafta maçında İstanbulspor, sahasında Şanlıurfaspor ile karşılaştı. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Okan Erdoğan, 23. dakikada Emir Kaan Gültekin ve 90+6. dakikada Diarra kaydetti.

İSTANBULSPOR 3'TE 3 YAPTI

İstanbulspor bu galibiyetle ligde 3'te 3 yaptı. Şanlıurfaspor ise ikinci mağlubiyetini aldı.

Ligin bir sonraki haftasında İstanbulspor, MKE Ankaragücü ile oynayacak. Urfaspor ise Bandırma'yı ağırlayacak.