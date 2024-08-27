İstanbulspor 3 puanı 3 golle aldı: TFF 1. Lig'de 3'te 3 yaptı!
İstanbulspor, TFF 1. Lig'in 3. haftasında kendi sahasında ağırladığı Şanlıurfaspor'u 3-0 mağlup etti.
TFF 1. Lig 3. hafta maçında İstanbulspor, sahasında Şanlıurfaspor ile karşılaştı. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 3-0 kazandı.
İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Okan Erdoğan, 23. dakikada Emir Kaan Gültekin ve 90+6. dakikada Diarra kaydetti.
İSTANBULSPOR 3'TE 3 YAPTI
İstanbulspor bu galibiyetle ligde 3'te 3 yaptı. Şanlıurfaspor ise ikinci mağlubiyetini aldı.
Ligin bir sonraki haftasında İstanbulspor, MKE Ankaragücü ile oynayacak. Urfaspor ise Bandırma'yı ağırlayacak.
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