İstanbulspor'dan Diyarbakır halkına övgü: 'Bu misafirperverlik bizlere örnek oldu'

Yayınlanma: 21.08.2024 - 15:57

Güncelleme: 21.08.2024 - 16:06

Uğur Okulları İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz ise Diyarbakır'da çok iyi ağırlandıklarını ve aynı şekilde İstanbul'da da Amed Sportif Faaliyetler'i ağırlamak istediklerini söyledi.

Üst düzey bir organizasyonla bütün şehrin, bu ev sahipliğini Türkiye'ye örnek olacak şekilde yaptığını belirten Korkmaz, güzel ev sahipliğinden dolayı Diyarbakır halkına teşekkür ettiklerini dile getirdi.

"Bütün mesaisini sadece Diyarbakır emniyeti ve güvenliği için değil, aynı zamanda sosyal hayatın da gelişmesi için vakfetmiş önemli bir vazife ve devlet adamı, şehit Emniyet Müdürümüz Ali Gaffar Okan'ı rahmet ve saygıyla anmak istiyorum. Maçla ilgili çok konuşmak istemiyorum. Dün Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde kaldık. Bunu çok samimiyetle söylüyorum, ben de ailemi alıp tekrar Diyarbakır'a geleceğim gezmeye. Çünkü, Türkiye'ye örnek olacak bir misafirperverlik gördük. Esnaf, halk kim sokakta görse bir şey ikram etmek istiyor. Alışveriş yaptığımız esnafla dostluk kurduk" diyen Korkmaz, Diyarbakır'a geldikleri için çok mutlu olduklarını kaydetti.

Korkmaz, şöyle konuştu:

"Bu misafirperverlik bizlere örnek oldu. Bunun altında ezilmemek için sizleri de İstanbul'da en iyi şekilde ağırlayacağımızı söyleyebilirim. Maç bugün biz kazanırız, yarın Amed kazanır. Devam eder bu işler. Bu iki gün boyunca bizde en büyük iz bırakan, olumlu iz bırakan şey Diyarbakır insanının Türkiye'ye örnek olacak misafirperverliğidir. Saha zemini bizi de zorladı. Amedspor'u da zorlayacak bundan sonra. Amedspor, yetenekli oyunculardan oluşuyor ama en büyük rakibiniz, saha zemini olacak. Umarım Diyarbakır'a yakışan bir saha zemini de en kısa zamanda yapılır."