İstanbulspor, 4 maç aradan sonra kazandı
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında İstanbulspor evinde Hatayspor'u 2-1 yenerek 4 maçlık mağlubiyet serisini noktaladı.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Hakan Yakın'ın ekibi İstanbulspor ile Volkan Demirel'in yönetimindeki Hatayspor karşı karşıya geldi.
Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi İstanbulspor 2-1 kazanırken goller; 26. dakikada Florian Loshaj ve 78. dakikada Mendy Mamadou'dan geldi.
Konuk ekip Hatayspor'u tek golünü ise 48. dakikada penaltıdan Renat Dadashov kaydetti.
Bu sonuçla birlikte 4 maçlık mağlubiyet serisini noktalayan İstanbulspor puanını 8'e yükseltirken, Hatayspor 17 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında İstanbulspor deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşırken, Hatayspor evinde Antalyaspor'u konuk edecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Çiçeklerin dibine yarım bardak dökmek bile yetiyor!
- Hakiki zeytinyağı nasıl anlaşılır?
- Şike teklif eden, bahis oynayan futbolcular
- Çalışan emeklilere de 5 bin TL ikramiye
- Yazarımız Ağırel'i tehdit etmişti...
- Erdoğan da kira sorunuyla tanıştı!
- Ankara Valiliği'nden sağanak ve fırtına uyarısı!
- Ankara sokakları yine kana bulandı
- Ülkü Ocakları yöneticisi gözaltında
- Gezgin ruhlu 3 burç : Sürekli keşfetmek ve gezerler