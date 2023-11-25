İstanbulspor, 4 maç aradan sonra kazandı

Yayınlanma: 25.11.2023 - 15:31

Güncelleme: 25.11.2023 - 15:31

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Hakan Yakın'ın ekibi İstanbulspor ile Volkan Demirel'in yönetimindeki Hatayspor karşı karşıya geldi.

Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi İstanbulspor 2-1 kazanırken goller; 26. dakikada Florian Loshaj ve 78. dakikada Mendy Mamadou'dan geldi.

Konuk ekip Hatayspor'u tek golünü ise 48. dakikada penaltıdan Renat Dadashov kaydetti.

Bu sonuçla birlikte 4 maçlık mağlubiyet serisini noktalayan İstanbulspor puanını 8'e yükseltirken, Hatayspor 17 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında İstanbulspor deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşırken, Hatayspor evinde Antalyaspor'u konuk edecek.