İstanbulspor acı haberi duyurdu: Baran Alp Vardar hayatını kaybetti!

15.03.2026 10:12:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Trendyol 1. Lig takımlarından İstanbulspor, bir süredir kanser tedavisi gören genç futbolcu Baran Alp Vardar'ın vefat ettiğini açıkladı.

İstanbul ekibinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Büyük bir acı ve derin bir üzüntü içindeyiz. Bir süredir kanser tedavisi gören futbolcumuz, canımız Baran Alp Vardar'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Karakteri, takım arkadaşlarına olan bağlılığı ve güler yüzüyle her zaman hatırlayacağımız Baran Alp, camiamızın kalbinde daima yaşayacaktır. Onun aramızdan bu kadar erken ayrılışı hepimizi derinden yaraladı.

Merhum futbolcumuz Baran Alp Vardar'a Allah'tan rahmet, başta kıymetli ailesi olmak üzere yakınlarına, takım arkadaşlarına ve camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz.

Mekânın cennet olsun Baran Alp… Seni asla unutmayacağız.

Canımız Baran Alp'in cenazesi, Beylikdüzü Mevlana Camii'nde 15.03.2026 Pazar (Bugün) öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecektir."

#vefat #istanbulspor #Baran Alp Vardar

Baran Alp Vardar kimdir, kaç yaşında? Futbolcu Baran Alp Vardar’ın hastalığı ne?
Baran Alp Vardar kimdir, kaç yaşında? Futbolcu Baran Alp Vardar’ın hastalığı ne? Trendyol 1. Lig ekibi İstanbulspor, 19 yaşındaki futbolcu Baran Alp Vardar'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. İstanbulspor'un genç futbolcusu Baran Alp Vardar'a kanser teşhisi konuldu. Peki, Baran Alp Vardar kimdir, kaç yaşında? Futbolcu Baran Alp Vardar’ın hastalığı ne?
İstanbulspor açıkladı: Genç futbolcu Baran Alp Vardar kansere yakalandı
İstanbulspor açıkladı: Genç futbolcu Baran Alp Vardar kansere yakalandı TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, 19 yaşındaki futbolcusu Baran Alp Vardar'a kanser teşhisi konulduğunu açıkladı. İstanbul ekibi yaptığı açıklamada, "Biz hep seninle olacağız canımız Baran Alp Vardar" ifadelerini kullandı.