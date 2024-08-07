İstanbulspor açıkladı: Genç futbolcu Baran Alp Vardar kansere yakalandı
TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, 19 yaşındaki futbolcusu Baran Alp Vardar'a kanser teşhisi konulduğunu açıkladı. İstanbul ekibi yaptığı açıklamada, "Biz hep seninle olacağız canımız Baran Alp Vardar" ifadelerini kullandı.
İstanbulspor, Beren Alp Vardar'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Genç topçuya kanser teşhisi konulduğunu ifade eden kulüp, "Biz hep seninle olacağız canımız Baran Alp Vardar. Altyapımızdan yetişmiş, A takımımızda görev almış, canımız Baran Alp Vardar’a yapılan tetkikler sonucu kanser teşhisi konmuş, tedavi sürecine başlamıştır. Daima seninle olacağız" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş Kulübü de yaptığı açıklamada, "Sen çok güçlüsün, üstesinden geleceksin, seninleyiz Baran Alp Vardar" dedi.
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