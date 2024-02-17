İstanbulspor, Antalyaspor'dan 1 puanı 90+9'da aldı!
Antalyaspor, 2-0 öne geçtiği maçta sahasında İstanbulspor'la 2-2 berabere kaldı.
Süper Lig'in 26. haftasında Antalyaspor, sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park'taki maç 2-2 sona erdi.
Antalyaspor'un gollerini 14 ve 16. dakikalarda Adam Buksa attı. İstanbulspor'un golleri ise 75. dakikada Emrehan Gedikli ve 90+9. dakikada penaltıdan Jackson'dan geldi. geldi.
İSTANBULSPOR 10 KİŞİ TAMAMLADI
İstanbulspor'da maçın son dakikalarında sakatlanan Ali Yaşar, sedyeyle oyundan çıktı. İstanbulspor, oyuncu değiştirme hakkını tamamladığı için Ali Yaşar'ın sakatlığı sonrası son dakikaları 10 kişi oynadı.
2-2'lik eşitlik sonrası iki takımın da galibiyet hasreti 5 maça çıktı. Bu sonucun ardından Antalyaspor 35, İstanbulspor 12 puana yükseldi.
Antalyaspor ligde gelecek hafta Galatasaray deplasmanına gidecek. İstanbulspor, sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.
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