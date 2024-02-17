İstanbulspor, Antalyaspor'dan 1 puanı 90+9'da aldı!

Antalyaspor, 2-0 öne geçtiği maçta sahasında İstanbulspor'la 2-2 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.02.2024 - 15:44
İstanbulspor, Antalyaspor'dan 1 puanı 90+9'da aldı!
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Süper Lig'in 26. haftasında Antalyaspor, sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park'taki maç 2-2 sona erdi.

Antalyaspor'un gollerini 14 ve 16. dakikalarda Adam Buksa attı. İstanbulspor'un golleri ise 75. dakikada Emrehan Gedikli ve 90+9. dakikada penaltıdan Jackson'dan geldi. geldi.

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İSTANBULSPOR 10 KİŞİ TAMAMLADI

İstanbulspor'da maçın son dakikalarında sakatlanan Ali Yaşar, sedyeyle oyundan çıktı. İstanbulspor, oyuncu değiştirme hakkını tamamladığı için Ali Yaşar'ın sakatlığı sonrası son dakikaları 10 kişi oynadı.

2-2'lik eşitlik sonrası iki takımın da galibiyet hasreti 5 maça çıktı. Bu sonucun ardından Antalyaspor 35, İstanbulspor 12 puana yükseldi.

Antalyaspor ligde gelecek hafta Galatasaray deplasmanına gidecek. İstanbulspor, sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.


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