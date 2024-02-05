İstanbulspor'dan hücuma takviye!
İstanbulspor son olarak Konyaspor forması giyen Emrehan Gedikli'yi kiralık olarak renklerine bağladığını açıkladı.
Trendyol Süper Lig ekibi İstanbulspor, TÜMOSAN Konyaspor'dan Emrehan Gedikli'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki santrfor ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Emrehan Gedikli, bu sezon Konyaspor'da çıktığı 7 resmi maçta 2 gol kaydetti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yargıdan Murat Kurum hakkında karar!
- İki aday arasında dikkat çeken oran
- Erkan'ın üstü neden çizildi? Yandaştan al haberi
- Anket: Kurum'un tek bir şansı var...
- Başkanlar neden yargılanmıyor?
- Adaylık hevesi kursağında kaldı
- Erdoğan'ın Hatay 'itirafına' sert yanıt
- Şimşek'in TCMB için önerdiği ilk isim ortaya çıktı
- AKP'li Ensarioğlu'ndan 'Başak Demirtaş' yorumu
- Ekinözü Kaymakamı evinde ölü bulundu!