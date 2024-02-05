İstanbulspor'dan hücuma takviye!

İstanbulspor son olarak Konyaspor forması giyen Emrehan Gedikli'yi kiralık olarak renklerine bağladığını açıkladı.

AA
Yayınlanma: 05.02.2024 - 19:24
İstanbulspor'dan hücuma takviye!
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Trendyol Süper Lig ekibi İstanbulspor, TÜMOSAN Konyaspor'dan Emrehan Gedikli'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki santrfor ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Emrehan Gedikli, bu sezon Konyaspor'da çıktığı 7 resmi maçta 2 gol kaydetti.


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