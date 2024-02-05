İstanbulspor'dan hücuma takviye!

Yayınlanma: 05.02.2024 - 19:24

Güncelleme: 05.02.2024 - 19:24

Trendyol Süper Lig ekibi İstanbulspor, TÜMOSAN Konyaspor'dan Emrehan Gedikli'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki santrfor ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Emrehan Gedikli, bu sezon Konyaspor'da çıktığı 7 resmi maçta 2 gol kaydetti.