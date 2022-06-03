İstanbulspor kupasını aldı, Bandırmasporlu futbolcular üzüntü yaşadı
Spor Toto Süper Lig’e yükselen son takım İstanbulspor olurken, Bandırmasporlu futbolcular maç sonu büyük üzüntü yaşadı. İstanbulsporlu teknik heyet ve oyuncular kupalarını ise TFF Başkanı Servet Yardımcı’nın elinden aldı.
Spor Toto 1. Lig’den, Süper Lig’e yükselen son takım İstanbulspor oldu. Sarı-siyahlı futbolcular maçın bitiş düdüğü ile büyük sevinç yaşadı. Teknik heyet, sporcuların aileleri ve futbolcular maçın ardından adeta kenetlendi.
BANDIRMASPOR TARİHİNDE İLK KEZ KAPIYI ARALADI
Maçın bitiş düdüğü ile birlikte, 57 yıllık kulüp tarihinde ilk kez Süper Lig kapısını aralayan Bandırmasporlu futbolcular, maçın bitiş düdüğü ile büyük üzüntü yaşadı. Bazı futbolcular uzun süre oturdukları yerden kalkamadı. Bazı taraftarların ağladığı görülürken, sahada çöküp kalan Bandırmasporlu futbolcuları, yine İstanbulsporlu futbolcular teselli etti.
KUPAYI SERVET YARDIMCI VERDİ
Maçın ardından kupa töreni düzenlendi. İstanbulsporlu teknik heyet ve futbolcular kupa seremonisinde büyük heyecan yaşadı. 17 yıl sonra Süper Lig’e yükselmenin sevincini yaşayan futbolculara kupayı, maçı tribünde takip eden TFF Başkanı Servet Yardımcı verdi. Kupayı teslim alan oyuncular, önce ailelerinin, daha sonra taraftarlarının yanına koştu.
Öte yandan mücadeleyi yaklaşık 10 bin Bandırmaspor taraftarı da takip etti. Maç sonra Bandırmasporlu taraftarlar, kupayı kazanan İstanbulspor’u tribünlere çağırarak alkışladı.
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