İstanbulspor'dan Galatasaray maçı talebi: 'İzin versinler Kadıköy'de oynayalım'

Süper Lig'de Galatasaray maçı öncesi Vodafone Park talebi reddedilen İstanbulspor, sarı-kırmızılılar ile oynanacak mücadelede için "İzin verseler Kadıköy'de de oynarız" açıklaması yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.05.2023 - 10:49
İstanbulspor'dan Galatasaray maçı talebi: 'İzin versinler Kadıköy'de oynayalım'
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Bu sezon büyük takımları ağırladığı maçları Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayan İstanbulspor, 16 Mayıs'taki Galatasaray sınavının adresini belirlemeye çalışıyor.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki Şampiyonlar Ligi finali nedeniyle TFF'den Vodafone Park'ı isteyen İstanbulspor'a ret yanıtı verildi. Bunun üzerine yeniden Olimpiyat Stadı için talepte bulunuldu.

"İZİN VERSELER KADIKÖY'DE OYNARIZ"

Konuyla ilgili Sözcü gazetesine konuşan İstanbulspor Asbaşkanı Tekin Aksan, "Vodafone Park'ın neden reddedildiğini bilmiyoruz. Olimpiyat Stadı'nı istedik, gelecek yanıta göre bakacağız. Bizim için önemli olan taraftarın gelmesi ve gişe geliri. Takımımız, taraftar önünde daha iyi oynuyor. Stat fark etmez. İzin verseler Kadıköy'de de oynarız." dedi.


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