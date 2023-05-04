Galatasaray taraftarından kombinelere yoğun ilgi!

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın taraftarları, gelecek sezonun kombine biletlerine yoğun ilgi gösterirken yenileme rakamlarında kulüp rekoru kırıldı.

AA
Yayınlanma: 04.05.2023 - 16:35
Galatasaray taraftarından kombinelere yoğun ilgi!
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Galatasaray Futbol Takımı'nın 2023-2024 sezonundaki iç saha maçları için yenileme dönemi başlayan kombine biletlere taraftarların ilgisi yüksek oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılılar, kombine yenileme satışlarında tarihi bir rakama ulaştı. 18 Nisan'da başlayan kombine ile VIP koltuk satışları, 19 bin adedi aşarak kulüp tarihindeki en yüksek yenileme rakamını elde etti.

KULÜP REKORU KIRILDI

En çok satış yapılan geçen seneki 3 aylık toplam rakama, bu sene mesai saatleri dışındaki bayram tatillerine rağmen, 10 iş günü içinde ulaşıldı. Önceki senelerle kıyaslandığında bu rakam, bazı senelerde 1 sezonda yapılan toplam kombine satışını geride bıraktı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, kombine yenilemesinde en yüksek rakama ulaşılan geçen senenin ilk gün satış adedine göre bu yılın ilk gün satışına yüzde 40 daha fazla talep gösterdi.


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