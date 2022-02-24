İşte Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Galatasaray, Avrupa sahnesindeki muhtemel rakipleri belli olmaya başladı. İşte Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki muhtemel rakipleri...
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenecek kura töreninde, Avrupa futbolunun en önemli ikinci ve üçüncü organizasyonunun son 16 turu eşleşmeleri belli olacak.
Her iki kupada da play-off turunu bugünkü maçların ardından geçecek 8 takım, gruplarını lider tamamladıkları için bu etabı maç yapmadan atlayan 8 takımla eşleşecek ve son 16 turunu oluşturan takımlar belirlenecek.
Grubunu lider tamamladığı için Türk takımlarından Galatasaray'ın seribaşı olarak katılacağı Avrupa Ligi kuraları, yarın TSİ 14.00'te başlayacak.
Avrupa Konferans Ligi play-off turunda mücadele eden Fenerbahçe ise deplasmanda karşılaşacağı Çekya ekibi Slavia Prag'ı elemesi halinde yarın TSİ 15.00'teki kuralara katılma hakkı elde edecek.
Her iki kupanın son 16 turunda, ilk maçlar 10 Mart'ta, rövanşlar ise 17 Mart'ta oynanacak.
Galatasaray'ın muhtemel rakipleri:
Atalanta
Porto
Sevilla
RB Leipzig
*Rangers - Borussia Dortmund
Braga - FC Sherieff
Napoli - Barcelona
Real Betis - Zenit
*Maçlar devam ediyor.
Doğrudan son 16 turuna yükseldiği için Şubat ayını Avrupa'da maç yapmadan geçiren sarı-kırmızılılar, maçlarını 10-17 Mart'ta oynayacak.
UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenecek kura töreni 25 Şubat Cuma günü(yarın) yapılacak. Son 16 turu eşleşmelerinin belli olacağı kura çekimi saat 14.00'te başlayacak. Galatasaray lider tamamladığı için kura çekimine seribaşı olarak katılacak.
GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ'NDE NE KADAR GELİR EDECEK?
Uefa Avrupa Ligi katılım paraları: 3 milyon 63 bin Euro
Galibiyet: 630 bin Euro
Beraberlik: 210 bin Euro
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