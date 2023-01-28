İşte MHK başkanlığı için öne çıkan isim!
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanlığından istifa eden Sabri Çelik ve ekibinin yerine eski hakem Lale Orta'nın geleceği iddia edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik ve ekibi, bugün sürpriz bir kararla istifa kararı aldı.
Spor kamuoyunda ise Sabri Çelik'in yerine gelecek isim hakkında iddialar ortaya atılmaya başladı. Bu koltuk için en kuvvetli aday olarak ise eski hakem Lale Orta oldu.
Lale Orta
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, TFF, MHK başkanlığı için Lale Orta'yı düşünüyor. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin bu hafta Lale Orta ile Riva'da bir görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.
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