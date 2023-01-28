Son Dakika... TFF Merkez Hakem Kurulu, yönetime istifasını sundu

Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 14:35

Güncelleme: 28 Ocak 2023 - 16:02

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Sabri Çelik ciddi şekilde eleştirilirken, sıcak bir gelişme yaşandı. MHK Başkan Sabri Çelik, Riva'ya gelerek istifa dilekçesini verdi.

Son 10 yılda 8 kez MHK Başkanı değişti. Bu süreçte 6 farklı isim başkanlık görevini üstlendi. O isimler ve görev süreleri şu şekilde:

Yusuf Namoğlu (2014, 2016)

Kuddusi Müftüoğlu (2015)

Sabri Çelik (2019, 2023)

Zekeriya Alp (2019)

Serdar Tatlı (2020)

Ferhat Gündoğdu (2021)

TFF'DEN AÇIKLAMA GELDİ!

TFF yönetim kurulu, MHK Başkanı Sabri Çelik ve yönetim kurulunun istifasının kabul edildiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile bugün TFF'nin Levent binasında bir araya gelmiştir. Görüşmede Sabri Çelik, MHK üyeleri ile birlikte istifasını TFF Başkanı'na sunmuş; TFF Başkanı tarafından Sabri Çelik ve MHK üyelerinin istifasını kabul edilmiştir. Bu karar, TFF Yönetim Kurulu tarafından da onaylanmıştır.

Sayın Sabri Çelik ve Merkez Hakem Kurulu üyelerinin her biri Türk hakemliğinin gelişmesi için katkılar vermiştir. Kendilerine bu gayretlerinden ötürü teşekkür eder, başarılar dileriz.

Türkiye Futbol Federasyonu, yeni MHK Başkanı ve üyelerinin belirlenmesi için çalışmalara başlamış olup, gelişmeleri en kısa sürede kamuoyuyla paylaşacaktır."