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İstifa ettiğini açıklamıştı: Trabzonspor'dan gece yarısı Fatih Tekke kararı
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İstifa ettiğini açıklamıştı: Trabzonspor'dan gece yarısı Fatih Tekke kararı

28.08.2026 09:13:00
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Cumhuriyet Spor
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İstifa ettiğini açıklamıştı: Trabzonspor'dan gece yarısı Fatih Tekke kararı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Ferencvaros'a 4-0 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke istifa ettiğini açıklamıştı. Bordo-mavili kulüp Tekke'nin görevine devam edeceğini duyurdu.

İstifa ettiğini açıklamıştı: Trabzonspor'dan gece yarısı Fatih Tekke kararı

Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke'nin istifa kararı yönetim tarafından kabul edilmedi.

İstifa ettiğini açıklamıştı: Trabzonspor'dan gece yarısı Fatih Tekke kararı

Bordo-mavili kulüp, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros'a elenilmesinin ardından görevinden istifa ettiğini açıklayan Tekke'nin takımın başındaki görevine devam edeceğini duyurdu.

İstifa ettiğini açıklamıştı: Trabzonspor'dan gece yarısı Fatih Tekke kararı

İSTİFA KARARI KABUL EDİLMEDİ

Trabzonspor'un internet sitesinden yapılan açıklamada, Fatih Tekke'nin Ferencvaros karşılaşmasının ardından mağlubiyetin oluşturduğu duygusal yoğunlukla istifa kararı aldığı belirtildi.

İstifa ettiğini açıklamıştı: Trabzonspor'dan gece yarısı Fatih Tekke kararı

Açıklamada, "Trabzonspor Yönetim Kurulu olarak, teknik direktörümüz Fatih Tekke'nin istifa kararı kabul edilmemiştir" denildi.

İstifa ettiğini açıklamıştı: Trabzonspor'dan gece yarısı Fatih Tekke kararı

AMEDSPOR MAÇINDA TAKIMIN BAŞINDA OLACAK

Kulüp açıklamasında ayrıca, "Fatih Tekke, teknik direktörlük görevine devam etmektedir ve ligde oynayacağımız Amedspor karşılaşmasında takımımızın başında olacaktır" ifadelerine yer verildi.

İstifa ettiğini açıklamıştı: Trabzonspor'dan gece yarısı Fatih Tekke kararı

Fatih Tekke, Ferencvaros karşılaşmasının ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

İstifa ettiğini açıklamıştı: Trabzonspor'dan gece yarısı Fatih Tekke kararı

Tekke, daha sonra Groupama Stadı'ndan takım otobüsüyle ayrılmıştı.

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