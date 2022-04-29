İstinaf Mahkemesi’ne başvuru nedeniyle Galatasaray'da genel kurul iptal olabilir

29 Nisan 2022 Cuma, 07:00

Galatasaray’da yarın yapılacağı açıklanan seçimle ilgili yeni bir kriz daha ortaya çıktı. Kulüp üyesi Fırat Develioğlu’nun İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açtığı davada 30 Nisan’daki seçimin yapılmasına tedbir kararı konmuştu. Galatasaray Kulübü ve başkan adayları Metin Öztürk ile Eşref Hamamcıoğlu’nun tedbire itiraz edip duruşma talebinde bulunmasının ardından geçen cuma mahkeme tedbiri kaldırmıştı. Böylece seçimin yapılmasının önünde hukuki engel kalmamıştı. Ancak Fırat Develioğlu bu kez dün kararı İstinaf Mahkemesi’ne taşıyıp seçim yapılmaması yönünde yeni bir başvuruda bulundu. Bu sıcak gelişme seçime 48 saatten az bir süre kala Sarı-Kırmızılı camiada büyük gündem oluşturdu. 4. Hukuk Dairesi’nin, Develioğlu’nun başvurusu üzerine Galatasaray’da seçimin yarın yapılıp yapılmayacağını görüştüğü öğrenildi.

SAATLERCE UYAP NÖBETİ

Kulüp avukatları, Burak Elmas başkanlığındaki yönetim, başkan adayları, Sarı-Kırmızılı camia ve taraftarlar, mahkemenin kararına kilitlendi. Ancak gece geç saatlere kadar, mahkemenin kararı Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi’ne (UYAP) yüklenmedi. (Gazetemiz baskıya girdiği sırada mahkeme kararını henüz açıklamamıştı).

"SÖZÜMÜN ARKASINDAYIM"

Mahkeme seçim sürecini iptal ederse ne olacağı büyük merak konusu. Başkan Burak Elmas’ın, bu durumla ilgili yakın çevresine, “Mahkeme kararı bize resmen tebliğ edilmedi. Eğer iptal kararı tebliğ edilirse tekrar seçim kararı alacağım, sözümün arkasındayım” dediği öğrenildi.

"CUMARTESİ LİSEDEYİZ"

Eski Galatasaray yöneticisi Prof. Dr. Ahmet Özdoğan, tüm camiaya çağrı yapıp, “Saygıdeğer Galatasaraylılar, seçim herhangi bir nedenle iptal olursa yapılacak eylem sanki seçim var gibi cumartesi liseye gidip imza toplamak suretiyle seçimi yapmaktır. Hiçbir güç Galatasaray genel kurulundan üstün değildir” dedi.