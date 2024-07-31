Jens Cajuste kimdir? Galatasaray'ın ilgilendiği Jens Cajuste kaç yaşında, nereli?

Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine giren isimlerden biri de Jens Cajuste oldu. Peki, Jens Cajuste kimdir? Galatasaray'ın ilgilendiği Jens Cajuste kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.07.2024 - 17:31
Jens Cajuste kimdir? Galatasaray'ın ilgilendiği Jens Cajuste kaç yaşında, nereli?
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Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Galatasaray, Jens Cajuste'ye teklif götürdü. Peki, Jens Cajuste kimdir? Galatasaray'ın ilgilendiği Jens Cajuste kaç yaşında, nereli?

JENS CAJUSTE KİMDİR?

Jens Cajuste, 10 Ağustos 1999 doğumlu İsveçli bir futbolcudur. Orta saha mevkiinde görev yapan Cajuste 24 yaşında. Örgryte IS - Jens Cajuste, futbol kariyerine İsveç'teki Örgryte IS takımında başladı. 2018 yılında Danimarka'nın Midtjylland takımına transfer oldu. Burada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Stade de Reims - 2022 yılında Fransız kulübü Stade de Reims'e transfer oldu. Jens Cajuste, ayrıca İsveç milli takımında da forma giymektedir ve çeşitli uluslararası turnuvalarda ülkesi adına mücadele etmiştir.


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