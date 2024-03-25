Kritik Aybaba - Ghezzal görüşmesi: Beşiktaş'ta kriz çözüldü!
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta Futbol Takımları Koordinatörü Samet Aybaba, Cezayirli oyuncu Rachid Ghezzal ile bir görüşme yaparak sözleşmesindeki maç sayısına bağlı opsiyonu kaldırdı.
Beşiktaş’ta Rachid Ghezzal’ın sözleşmesindeki kritik konu çözüldü.
Siyah-beyazlılar, yıldız futbolcunun sözleşmesindeki maç sayısına bağlı opsiyonu kaldırdı. Cezayirli oyuncunun haziranda bitecek sözleşmesinde 1 yıllık opsiyon bulunuyordu. Ghezzal, 5 maçta daha forma giyerse bu madde devreye girecekti.
AYBABA İLE GHEZZAL ARASINDA KRİTİK GÖRÜŞME
Beşiktaş Futbol Takımları Koordinatörü Samet Aybaba, yaptıkları görüşme sonrasında Ghezzal’ın sözleşmesindeki maç sayısına bağlı opsiyonu kaldırdı. Siyah-beyazlıların sezon sonu Ghezzal’la yollarını ayırması bekleniyor.
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