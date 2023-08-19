İsveç, Kadınlar Dünya Kupası'nda üçüncü oldu

Yayınlanma: 19.08.2023 - 13:15

Güncelleme: 19.08.2023 - 13:15

Yeni Zelanda ve Avustralya'nın ortaklaşa düzenlediği 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda İsveç, ev sahiplerinden Avustralya’yı 2-0 mağlup ederek organizasyonda 3’üncü oldu. Brisbane Stadyumu'nda oynanan mücadelede İsveç, rakibini 30’uncu dakikada penaltıdan Fridolina Rolfö ve 62’nci dakikada Kosovare Asllani’nin golleriyle 2-0 yendi. Avustralya ise turnuvayı 4'üncü sırada bitirdi.

Şampiyonanın finalinde ise yarın İspanya ile İngiltere şampiyonluk için sahaya çıkacak. Avustralya Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 13.00'te başlayacak.