2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda finalin adı belli oldu

İngiltere, 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası yarı finalinde karşılaştığı ev sahibi Avustralya'yı 3-1 mağlup ederek finalde İspanya'nın rakibi oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.08.2023 - 15:05
2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda finalin adı belli oldu
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2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası yarı finalinde Avustralya ile İngiltere karşı karşıya geldi.

İngiltere, Sidney Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 3-1 kazanarak finale çıkan takım oldu.

İngiltere'nin gollerini 36. dakikada Ella Toone, 71. dakikada Lauren Hemp ve 86. dakikada Alessia Russo kaydetti.

İNGİLTERE - İSPANYA FİNALİ

Avustralya'nın tek golü ise 63. dakikada Samantha Kerr'den geldi.

Geçen yıl Avrupa Şampiyonası'nda kupaya uzanan İngiltere, Dünya Kupası finalinde İspanya ile karşılaşacak.

İngiltere turnuvada namağlup olarak finale yükselen takım oldu.

 

Final mücadelesi 20 Ağustos Pazar günü Sidney'de oynanacak.

Avustralya ise İsveç ile 19 Ağustos Cumartesi günü üçüncülük mücadelesinde boy gösterecek.


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