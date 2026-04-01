İsveç üç golle Dünya Kupası biletini aldı!

1.04.2026 00:22:00
Cumhuriyet Spor
İsveç, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde karşılaştığı Polonya'yı 3-2 mağlup ederek turnuvaya katılmaya hak kazandı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde İsveç ile Polonya karşı karşıya geldi.

Strawberry Arena'da oynanan mücadeleyi İsveç, 3-2'lik skorla kazandı ve Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.

3 GOLLE KAZANDI

İsveç'e galibiyeti getiren golleri, 19. dakikada Anthony Elanga, 44. dakikada Gustaf Lagerbielke ve 88. dakikada Viktor Gyökeres attı.

Polonya'nın gollerini ise 33. dakikada Nicola Zalewski ile 55. dakikada Karol Swiderski kaydetti.

Bu sonucun ardından İsveç, Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Polonya, turnuvaya veda etti.

İlgili Haberler

A Milli Futbol Takımı 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda: Kosova 0-1 Türkiye
A Milli Futbol Takımı 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda: Kosova 0-1 Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde deplasmanda karşılaştığı Kosova'yı 1-0 mağlup ederek turnuvaya katılmaya hak kazandı.
24 yıllık hasret sona erdi... İşte milli takımın Dünya Kupası'ndaki rakipleri!
24 yıllık hasret sona erdi... İşte milli takımın Dünya Kupası'ndaki rakipleri! A Milli Futbol Takımı, Kosova'yı 1-0 mağlup ederek 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı. Milli takımın Dünya Kupası'ndaki rakipleri de belli oldu.
A Milli Futbol Takımı Kaptanı Hakan Çalhanoğlu'ndan rekor!
A Milli Futbol Takımı Kaptanı Hakan Çalhanoğlu'ndan rekor! A Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Kosova maçı ile birlikte önemli bir rekora imza attı.