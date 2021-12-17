İsveç'ten kadın ve erkek futbolculara eşit maaş kararı
İsveç Futbol Federasyonu, milli takımlarda oynayan kadın ve erkek futbolcuların eşit seviyede para kazanacağını açıkladı.
İsveç Futbol Federasyonu, kadın-erkek eşitliğine dair örnek bir karara imza attı. Federasyondan yapılan resmi açıklamaya göre, milli takımlarda forma giyen kadın ve erkek futbolcular, eşit miktarda para kazanacak.
Federasyondan yapılan açıklama şöyle:
"Futbolda A milli takımı ile SvFF arasında yeni bir anlaşma imzalandı. Hem erkek hem de kadın milli takımları ile ilk kez ortak bir anlaşma müzakere edildi. Sözleşme, yasaya eşit tazminat sağlayacak ve ayrıca hem yaralanma durumunda sigorta hem de ebeveynlik durumunda destek ile bağlantılı somut yazılar içerecek."
Ett nytt avtal är påskrivet mellan A-landslagen.— Svensk Fotboll (@svenskfotboll) December 17, 2021
Det är första gången som ett gemensamt avtal förhandlats fram. Avtalet ger lika ersättningar till landslagen och rymmer även konkreta skrivningar kopplat till såväl försäkringar vid skador som stöd vid föräldraskap. ????
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