İsveç'ten kadın ve erkek futbolculara eşit maaş kararı

17 Aralık 2021 Cuma, 16:45

İsveç Futbol Federasyonu, kadın-erkek eşitliğine dair örnek bir karara imza attı. Federasyondan yapılan resmi açıklamaya göre, milli takımlarda forma giyen kadın ve erkek futbolcular, eşit miktarda para kazanacak.

Federasyondan yapılan açıklama şöyle:

"Futbolda A milli takımı ile SvFF arasında yeni bir anlaşma imzalandı. Hem erkek hem de kadın milli takımları ile ilk kez ortak bir anlaşma müzakere edildi. Sözleşme, yasaya eşit tazminat sağlayacak ve ayrıca hem yaralanma durumunda sigorta hem de ebeveynlik durumunda destek ile bağlantılı somut yazılar içerecek."