Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 2021-2022 sezonu fikstürü belli oldu

09 Aralık 2021 Perşembe, 13:14

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonu fikstürü belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen fikstür kura çekimine, TFF Başkan Vekili Ali Düşmez, TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin, Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar ile kulüp temsilcileri katıldı.

Toplam 24 takım ile ilk kez düzenlenecek Süper Lig'de normal sezon müsabakaları 12'şer takımdan oluşan 2 grup halinde çift devreli lig usulüne göre 22 haftada oynanacak. Normal sezon maçları sonrasında play-off ve play-out karşılaşmaları ile sezon tamamlanacak.

Süper Lig'de ilk hafta maçları 18-19 Aralık'ta yapılacak. Devre arası 13-24 Şubat 2022'de olacak ligde normal sezon 4 Mayıs'ta sona erecek. Ligde play-off ve play-out'lar 12-13 Mayıs'ta başlayacak ve final 11 Haziran 2022'de oynanacak.

Kadın Futbol Süper Ligi'nde gruplar ve ilk hafta eşleşmeleri şöyle oluştu:



A GRUBU

Beşiktaş Vodafone, Fenerbahçe, Hatayspor, Altay, Ataşehir Belediyespor, Karadeniz Ereğli Belediyespor, Fatih Vatanspor, 1207 Antalyaspor, Kocaeli Kadın Futbol Kulübü, Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget Gençlikspor, Kireçburnuspor, Amed Sportif Faaliyetler



1. Hafta:

1207 Antalyaspor-Karadeniz Ereğli Belediyespor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget Gençlikspor-Kireçburnuspor

Amed Sportif Faaliyetler-Hatayspor

Altay-Fatih Vatanspor

Kocaeli Kadın Futbol Kulübü-Ataşehir Belediyespor

Beşiktaş Vodafone-Fenerbahçe

B GRUBU:

Galatasaray, Trabzonspor, Fatih Karagümrük, Sivasspor, Çaykur Rizespor, Konak Belediyespor, ALG Spor, Bitexen Adana İdman Yurdu, İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor, Kayseri Kadın Futbol Kulübü, Dudulluspor, Hakkarigücü



1. Hafta:

Galatasaray-Sivasspor

Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor

Hakkarigücü-Kayseri Kadın Futbol Kulübü

Bitexen Adana İdman Yurdu-Trabzonspor

Konak Belediyespor-ALG Spor

İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor-Dudulluspor

TFF BAŞKAN VEKİLİ DÜŞMEZ: "KADIN LİGLERİNİN BİZİ HEYECANLI MAÇLARA SÜRÜKLEYECEĞİNİ BİLİYORUM"



Fikstür çekimi öncesi bir konuşma yapan Ali Düşmez, kadın liglerinin 1993'ten bu yana oynandığını hatırlatarak şöyle konuştu:

"Yönetimlere girdiğimden bu yana özellikle alt liglere, amatörlere ve kadın liglerine çok ilgim vardı. Bu işe destek vermeye özel ilgi gösterdik. Bugün futbol gelişime bağlı devam ediyor. Hamit Altıntop kardeşim, Oğuz (Çetin) hocam ve ekibi inanılmaz mesai harcıyorlar. Ben de yönetim kurulu üyesi ve bu güzel oyunu seven biri olarak kadın liglerimizin gelişmesi için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Pandemiden dolayı bir sıkıntı yaşandı, bazı aksamalar oldu. Bu sezon 8 Süper Lig kulübümüzün kadın liglerinde varız demesiyle renkli bir tablo ortaya çıktı. Bu marka değerini arttıracaktır. Dört büyüklerimizin ve Süper Lig takımlarımızın verdiği katkıyla büyük yol alacağımızı düşünüyorum. Kadın liglerinin bizi heyecanlı maçlara sürükleyeceğini biliyorum. Bu sene 1. Lig oynanmayacak ama 2. ve 3. Lig'de toplam 90 takım olacak."

Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar da kadın futboluna destek vermekten mutluluk duyduklarını belirterek, "Turkcell olarak çok özel bir gün olan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ligin sponsorluğuna başlamıştık. 'Kadın futbolcular 1 ön yargılar 0' demiştik. Çok kısa zamanda ön yargıların yerle bir olduğunu gördük. Bu bizi heyecanlandırıyor, burada 4 büyük kulübümüz ve Türkiye'nin her yerinden güzide kulüplerimiz bu işi sahiplenmesi çok değerli. Kadınlarla her zaman omuz omuzayız diyoruz. Türkiye'nin Turkcell'i olarak kadın futboluna her zaman desteğimizi arttırarak sürdüreceğiz. Yönetim Kurulu Başkanımız Bülent Aksu ve Genel Müdürümüz Murat Erkan'ın da selamlarını getirdim. Bu işte herkesin emeği var ama TFF Başkanımız Nihat Özdemir'in büyük emekleri var. Çok teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kadın futbolunun marka değerinin arttığının altını çizen Oğuz Çetin ise sponsorları Turkcell'e teşekkür ederek, "Futbolun bilinilirliği, kadın futbolunun öne çıkması, bugün 8 profesyonel kulübün kadın futbol takımı kurarak lige girmesi marka değerini daha da yükseltmiştir. Bunu daha da iyi noktalara taşıyacağız. Futbol gelişim direktörü olarak her alanda olduğu gibi kadın futbolu alanında da gece gündüz beraber olduğumuz Sayın Hamit Altıntop'un da desteklerini iletmek isterim. Kadın futbolunun Türkiye'de önemli noktalara geleceğini, kızlarımızın kadınlarımızın bu alanda fazlaca fırsat yakalayacağını, kadın milli takımlarımızın da uluslararası seviyede daha iyi noktalara geleceğini biliyorum." şeklinde konuştu.