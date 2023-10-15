İsviçre - Belarus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İsviçre, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) I Grubu 8. hafta maçında kendi sahasında Belarus'u konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.10.2023 - 11:29
İsviçre - Belarus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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EURO 2024 Elemeleri heyecanı devam ediyor.

Murat Yakın yönetimindeki İsviçre, kendi sahasında Carlos Alos'un ekibi Belarus ile karşı karşıya gelecek.

İSVİÇRE - BELARUS MAÇI SAAT KAÇTA?

Kybunpark Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.

İSVİÇRE - BELARUS MAÇI HANGİ KANALDA?

Portekizli hakem Joao Pinheiro'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

İsviçre grupta oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Andorra'yı 3-0 mağlup etmişti.

Belarus ise kendi sahasında konuk ettiği Romanya ile 0-0 berabere kalmıştı.


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