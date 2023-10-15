İsviçre - Belarus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İsviçre, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) I Grubu 8. hafta maçında kendi sahasında Belarus'u konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.
EURO 2024 Elemeleri heyecanı devam ediyor.
Murat Yakın yönetimindeki İsviçre, kendi sahasında Carlos Alos'un ekibi Belarus ile karşı karşıya gelecek.
İSVİÇRE - BELARUS MAÇI SAAT KAÇTA?
Kybunpark Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.
İSVİÇRE - BELARUS MAÇI HANGİ KANALDA?
Portekizli hakem Joao Pinheiro'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
İsviçre grupta oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Andorra'yı 3-0 mağlup etmişti.
Belarus ise kendi sahasında konuk ettiği Romanya ile 0-0 berabere kalmıştı.
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