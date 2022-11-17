İsviçre Büyükelçisi Jean Daniel Ruch'tan Trabzonspor ziyareti

17 Kasım 2022 Perşembe, 19:42

İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch ve beraberindeki heyet, Trabzonspor Kulübü'nü ziyaret etti.

Bordo-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükelçi Ruch, ziyaret sırasında başkan yardımcısı Zeyyat Kafkas, yönetim kurulu üyeleri Sami Karaman ve Lokman Sadıklar ile görüştü.

Ruch, şubat ayında, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Trabzonspor ve Basel arasındaki maçı heyecanla beklediğini ifade etti.

BÜYÜKELÇİ RUCH BASEL TARAFTARI

Basel taraftarı olduğunu vurgulayan Ruch, Trabzon'da yapılacak ilk maça da gelmek istediğini söyledi.

Kafkas'tan altyapı organizasyonu ve tesislerle ilgili bilgi alan Ruch, Basel Kulübü'nün de benzer bir organizasyona sahip olduğunu dile getirdi.

İki kulübün renklerinin de benzediğini belirten Ruch, Kafkas ve beraberindekilere kalem seti hediye etti.

Başkan yardımcısı Kafkas da ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, 16 Şubat 2023'te oynanacak müsabakada Ruch'ı misafir etmekten mutluluk duyacaklarını vurguladı.

Kafkas, ziyaretin anısına Büyükelçi Ruch ile İsviçre'nin İstanbul Başkonsolosu Julien Thöni'ye, üzerinde isimlerinin yazılı olduğu forma hediye etti.