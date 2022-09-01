İsviçreli futbolcu Manuel Akanji, Manchester City'ye imzayı attı!

Premier Lig ekibi Manchester City, Borussia Dortmund'dan Manuel Akanji'yi kadrosuna kattı.

cumhuriyet.com.tr
01 Eylül 2022 Perşembe, 16:10
İsviçreli futbolcu Manuel Akanji, Manchester City'ye imzayı attı!
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Premier Lig ekiplerinden Manchester City, İsviçreli savunma oyuncusu Manuel Akanji'yi renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Borussia Dortmund forması giyen 27 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Bundesliga temsilcisiyle dört yılda tüm kulvarlarda 158 maça çıkan Akanji, 4 gol attı.


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