İsviçreli futbolcu Manuel Akanji, Manchester City'ye imzayı attı!
Premier Lig ekibi Manchester City, Borussia Dortmund'dan Manuel Akanji'yi kadrosuna kattı.
Premier Lig ekiplerinden Manchester City, İsviçreli savunma oyuncusu Manuel Akanji'yi renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Borussia Dortmund forması giyen 27 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Bundesliga temsilcisiyle dört yılda tüm kulvarlarda 158 maça çıkan Akanji, 4 gol attı.
Video Haberler
- Arnavutköy açıklarında hortum!
- Canlı yayında kedi tokadı viral oldu
- Babacan ve yurttaş arasında güldüren diyalog
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
- 130 yavru dünyaya geldi
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
En Çok Okunan Haberler
-
- Hakan Atilla, kara kutuyu açtı
- Sedat Peker'den yeni iddialar
- Doğalgaza rekor zam geldi!
- Başsavcılık harekete geçti
- Elektrik ve doğalgaza dev zam!
- AKP kararını verdi
- AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde bir deprem daha!
- Hakan Atilla, kara kutuyu açtı
- 'Erdoğan'ın iktidardan düşmesi olarak okumak da mümkün'
- Emekliler dikkat! Banka promosyonunda süre uzadı