Premier Lig'de Liverpool, Newcastle United'ı son dakikada mağlup etti!
İngiltere Premier Lig'de Liverpool, kendi sahasında ağırladığı Newcastle United'ı 2-1 mağlup etti.
Premier Lig'de Liverpool ile Newcastle United karşı karşıya geldi. Anfield'da oynanan mücadeleyi Liverpool 2-1'lik skorla kazandı.
Newcastle, 38. dakikada yeni transferi Alexander Isak'in golüyle öne geçti. Liverpool, 61. dakikada Roberto Firmino ile eşitliği sağladı. Fabio Carvalho, 90+8. dakikada galibiyeti Liverpool'a getiren golü attı.
Bu sezon 5. lig maçında 2. kez kazanan Liverpool, puanını 8 yaptı. Newcastle ise son 4 maçını kazanamadı ve 6 puanda kaldı. Konuk ekip, Anfield'daki 28 yıllık galibiyet hasretini de bitiremedi.
Liverpool, hafta sonu Everton ile deplasmanda karşılaşacak. Newcastle ise sahasında Crystal Palace'ı ağırlayacak.
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