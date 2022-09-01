Premier Lig'de Liverpool, Newcastle United'ı son dakikada mağlup etti!

01 Eylül 2022 Perşembe, 09:51

Premier Lig'de Liverpool ile Newcastle United karşı karşıya geldi. Anfield'da oynanan mücadeleyi Liverpool 2-1'lik skorla kazandı.

Newcastle, 38. dakikada yeni transferi Alexander Isak'in golüyle öne geçti. Liverpool, 61. dakikada Roberto Firmino ile eşitliği sağladı. Fabio Carvalho, 90+8. dakikada galibiyeti Liverpool'a getiren golü attı.

Bu sezon 5. lig maçında 2. kez kazanan Liverpool, puanını 8 yaptı. Newcastle ise son 4 maçını kazanamadı ve 6 puanda kaldı. Konuk ekip, Anfield'daki 28 yıllık galibiyet hasretini de bitiremedi.

Liverpool, hafta sonu Everton ile deplasmanda karşılaşacak. Newcastle ise sahasında Crystal Palace'ı ağırlayacak.