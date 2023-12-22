İsyan ettiren hakem ataması

Yayınlanma: 22.12.2023 - 13:37

Güncelleme: 22.12.2023 - 13:37

2023/24 Türkiye Futbol Federasyonu Bölgesel Amatör Lig 6.Grup 11. haftasında Çilimli Belediye Spor'un deplasmanda karşılaşacağı Alaplı Belediyespor karşılaşmasına şampiyonluk mücadelesi verdiği Eskişehir bölgesi hakemi atandı.

Çilimli Belediye Spor yaptığı basın açıklaması ile atamaya şu ifadelerle tepki gösterdi.

Çilimli Belediye Spor'dan yapılan açıklamada şu şekilde:

"Kamuoyunun da takdiridir ki Ligde hem zirve yarışı verdiğimiz hemde gelecek hafta karşılaşacağımız rakibin Eskişehirspor olmasına rağmen, böylesine kritik bir haftada Eskişehir bölgesi hakeminin maçımıza atanmasının hangi mantık içerisinde yapıldığını merak ediyoruz. Türkiye Futbol Federasyonunun almış olduğu bu karardan vazgeçmesini, ortaya çıkabilecek olası şaibeli durumun biran önce engellenmesini talep ediyoruz. Futbol saha içerisinde kaldığı müddetçe kazanan her daim Türk futbolu olacaktır. Verilen karardan vazgeçilmesi iki camia içinde adaletli olacaktır."