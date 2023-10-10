İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gravina'dan ortaklık açıklaması!

Yayınlanma: 10.10.2023 - 15:11

Güncelleme: 10.10.2023 - 15:11

UEFA, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Türkiye-İtalya ortaklığında düzenleneceğini açıkladı.

İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina, açıklamanın ardından, "Uzun bir süredir bu proje üzerinde çalışıyoruz birlikte. En iyi şekilde hazırlandık. İki dost ve Akdeniz ülkesi bu turnuvayı birlikte yapacak. Tüm Avrupa için güzel bir turnuva olacak. İtalya da uzun bir sürenin ardından bir turnuvayı düzenleyecek. Bunun mutluluğunu da yaşıyoruz" dedi.

'BU ORTAKLIK KENDİLİĞİNDEN OLUŞTU'

Türkiye ile ortaklıklarıyla ilgili konuşan Gravina, "Bu ortaklık kendiliğinden ve zamanla oluştu. İki ayrı güçlü ve zengin toplumun, bu önemli etkinlikte ev sahipliği yapmasına karar verdik. Turnuvayı da ortak olarak aldığımız için ayrıca mutluyum. Yarından itibaren hazırlıklara ve çalışmalara başlayacağız" ifadelerini kullandı.