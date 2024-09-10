İtalya, İsrail'i 2 golle devirdi: Uluslar Ligi'nde 2'de 2 yaptı!

İtalya, UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci maçında Macaristan'da oynanan maçta İsrail'i 2-1 mağlup etti.

İtalya, İsrail'i 2 golle devirdi: Uluslar Ligi'nde 2'de 2 yaptı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.09.2024 - 00:23

UEFA Uluslar A Ligi Grup 2'de İtalya, İsrail ile karşılaştı. Macaristan'da oynanan maçı İtalya 2-1'lik skorla kazandı.

İtalya'ya galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Davide Frattesi ve 62. dakikada Moise Kean attı. İsrail'in tek golü 90. dakikada Abu Fani'den geldi.

İTALYA 2'DE 2 YAPTI

Bu sonucun ardından İtalya, Uluslar Ligi'nde 2'de 2 yaptı ve 6 puana ulaştı. İsrail, 2 maç sonunda puanla tanışamadı.

İtalya, bir sonraki milli arada Belçika'yı ağırlayacak. İsrail, Fransa ile karşı karşıya gelecek.


Etiketler: #italya #israil #uefa uluslar ligi

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