İtalya, İsrail'i 2 golle devirdi: Uluslar Ligi'nde 2'de 2 yaptı!
İtalya, UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci maçında Macaristan'da oynanan maçta İsrail'i 2-1 mağlup etti.
UEFA Uluslar A Ligi Grup 2'de İtalya, İsrail ile karşılaştı. Macaristan'da oynanan maçı İtalya 2-1'lik skorla kazandı.
İtalya'ya galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Davide Frattesi ve 62. dakikada Moise Kean attı. İsrail'in tek golü 90. dakikada Abu Fani'den geldi.
İTALYA 2'DE 2 YAPTI
Bu sonucun ardından İtalya, Uluslar Ligi'nde 2'de 2 yaptı ve 6 puana ulaştı. İsrail, 2 maç sonunda puanla tanışamadı.
İtalya, bir sonraki milli arada Belçika'yı ağırlayacak. İsrail, Fransa ile karşı karşıya gelecek.
Etiketler: #italya #israil #uefa uluslar ligi
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