İtalya, İsrail'i 2 golle devirdi: Uluslar Ligi'nde 2'de 2 yaptı!

Yayınlanma: 10.09.2024 - 00:23

Güncelleme: 10.09.2024 - 00:23

UEFA Uluslar A Ligi Grup 2'de İtalya, İsrail ile karşılaştı. Macaristan'da oynanan maçı İtalya 2-1'lik skorla kazandı.

İtalya'ya galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Davide Frattesi ve 62. dakikada Moise Kean attı. İsrail'in tek golü 90. dakikada Abu Fani'den geldi.

İTALYA 2'DE 2 YAPTI

Bu sonucun ardından İtalya, Uluslar Ligi'nde 2'de 2 yaptı ve 6 puana ulaştı. İsrail, 2 maç sonunda puanla tanışamadı.

İtalya, bir sonraki milli arada Belçika'yı ağırlayacak. İsrail, Fransa ile karşı karşıya gelecek.