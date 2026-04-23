İtalya Kupası'nda finalin adı belli oldu

İtalya Kupası yarı finalinde 2-2'nin rövanşında Atalanta, Lazio'yu konuk etti.
New Balance Arena'da oynanan maçın normal süresi 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Maçın 84. dakikasında Lazio, Alessio Romagnoli ile 1-0 öne geçerken; 86. dakikada Mario Pasalic, Atalanta'ya beraberliği getirdi.
Toplam skorun 3-3'e gelmesinin ardından maçta uzatma dakikalarına geçildi. Uzatma dakikalarında gol sesi çıkmayınca finale adını yazdıran takımı seri penaltı atışları belirledi.
Lazio kalecisi Edoardo Motta, penaltı atışlarında 4 kurtarış yaparak yıldızlaştı.
Lazio, seri penaltı atışlarında Atalanta'ya 2-1 üstünlük kurarak adını finale yazdırdı.
FİNALDEKİ RAKİP INTER
Lazio, finalde Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter ile karşı karşıya gelecek.
Final maçı 13 Mayıs'ta Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.