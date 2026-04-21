Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sezon sonu vedası bekleniyordu: Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş Inter kararı

21.04.2026 16:34:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Sezon sonunda Inter'den ayrılması beklenen Hakan Çalhanoğlu'nun İtalyan ekibinde kalmaya karar verdiği iddia edildi.

Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu için yeni sezonda Galatasaray ihtimali yüksek sesle dillendiriliyordu. Sezonun tamamlanmasıyla İtalyan devine vedası beklenen deneyimli isimde sürpriz bir gelişme yaşandı.

La Gazzetta dello Sport'un aktardığı habere göre Inter Teknik Direktörü Chivu, takımda kalması konusunda Hakan Çalhanoğlu'nu ikna etti. 32 yaşındaki futbolcunun 2026-27 sezonunda da Inter forması giymeye artık sıcak baktığı belirtildi.

Inter'in yeni sezonda gençlik operasyonuna gitmesi beklenirken, bu hedefin istisnasının Hakan Çalhanoğlu olacağının altı çizildi. Haberde tarafların yeni sözleşme konusunda anlaşabileceği, aksi halde deneyimli ismin 2027 yazına kadar geçerli mevcut sözleşmesini tamamlayacağı aktarıldı.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN SEZON KARNESİ

Bu sezon İtalyan devinde tüm kulvarlarda 29 maça çıkan Çalhanoğlu, 2047 dakika sahada kaldı ve 10 gol, 6 asistlik katkı verdi.

İlgili Konular: #galatasaray #hakan çalhanoğlu #inter

