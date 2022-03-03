İtalya Kupası'nda Juventus ile Fiorentina karşılaştı
Futbolda İtalya Kupası yarı final ilk maçında Juventus, deplasmanda Fiorentina'yı mağlup etti.
Floransa'daki Artemio Franchi Stadı'nda yapılan müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Juventus, 90+1. dakikada Fiorentinalı Lorenzo Venuti'nin kendi kalesine attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Kupada yarı finalin diğer ayağında Milan ile Inter, salı günkü ilk maçta 0-0 berabere kalmıştı.
Çift maçlı eleme usulüne göre oynanan kupa yarı finalinde, rövanş müsabakaları daha sonra belirlenecek bir tarihte yapılacak.
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